Российская делегация прибыла на встречу Путина и Трампа с букетами цветов

Российская делегация приехала на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, взяв с собой букеты красных роз. Предполагается, что цветы предназначены для возложения на могилу советских летчиков, погибших в годы Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
К автомобилям, на которых передвигались участники делегации, доставили около десяти букетов алых роз.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что церемония возложения цветов запланирована после завершения всех рабочих мероприятий, перед отлетом российской делегации. Президент России Владимир Путин после окончания рабочей программы почтит память советских летчиков, погибших во время Второй мировой войны в ходе транспортировки боевых самолетов с территории США в СССР.
