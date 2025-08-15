Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская делегация прибыла на встречу Путина и Трампа с букетами цветов

Делегация РФ поехала на переговоры с цветами, предположительно, для возложения на могилу.

Источник: Комсомольская правда

Российская делегация приехала на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, взяв с собой букеты красных роз. Предполагается, что цветы предназначены для возложения на могилу советских летчиков, погибших в годы Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

К автомобилям, на которых передвигались участники делегации, доставили около десяти букетов алых роз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что церемония возложения цветов запланирована после завершения всех рабочих мероприятий, перед отлетом российской делегации. Президент России Владимир Путин после окончания рабочей программы почтит память советских летчиков, погибших во время Второй мировой войны в ходе транспортировки боевых самолетов с территории США в СССР.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше