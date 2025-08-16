Звезда «Зенита» Малафеев стал отцом в четвертый раз

Известная петербургская звезда футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев стал отцом в четвертый раз. Малыш появился на свет сегодня — 15 августа в семье Малафеева и Ангелины Шкатовой случилось долгожданное прибавление. Об этом сообщила гимнастка в своем телеграм-канале. Мальчика назвали Александром.
— Александр Вячеславович Малафеев. Добро пожаловать в семью, чемпион! — поделилась в своих соцсетях чемпионка Европы, опубликовав фото счастливой пары из родильного дома, намекая, что футболист пробыл с супругой и поддержал ее в это непростое, но счастливое время.
Стоит отметить, что у гимнастки это первый ребенок. Девушка младше супруга на 22 года. У самого же Малафеева остались двое детей от первого брака — 21-летняя дочь и 19-летний сын, а также 12-летний сын — от второго.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что фигурист Макар Игнатов и спортсменка Александра Трусова стали родителями.