Звезда «Зенита» Малафеев стал отцом в четвертый раз

15 августа у гимнастки Шкатовой и футболиста родился сын.

Источник: t.me/angelinashkatova17

Известная петербургская звезда футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев стал отцом в четвертый раз. Малыш появился на свет сегодня — 15 августа в семье Малафеева и Ангелины Шкатовой случилось долгожданное прибавление. Об этом сообщила гимнастка в своем телеграм-канале. Мальчика назвали Александром.

— Александр Вячеславович Малафеев. Добро пожаловать в семью, чемпион! — поделилась в своих соцсетях чемпионка Европы, опубликовав фото счастливой пары из родильного дома, намекая, что футболист пробыл с супругой и поддержал ее в это непростое, но счастливое время.

Стоит отметить, что у гимнастки это первый ребенок. Девушка младше супруга на 22 года. У самого же Малафеева остались двое детей от первого брака — 21-летняя дочь и 19-летний сын, а также 12-летний сын — от второго.

