США рассматривают санкции против двух российских нефтяных компаний: в чем причина

По данным агентства, американские власти рассматривают ограничения против этих компаний как один из способов повлиять на президента России Владимира Путина и склонить его к переговорам о перемирии.
Источники агентства уточнили, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на краткосрочный характер возможных санкций, чтобы избежать резкого роста цен на нефть. Трамп опасается, что длительные ограничения могут навредить мировой экономике.
Ранее Трамп отметил, что его администрация готова применить жесткие экономические меры против России, если не удастся договориться об урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета, направляясь в Анкоридж на встречу с Владимиром Путиным.
