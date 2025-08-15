США рассматривают санкции против двух российских нефтяных компаний: в чем причина

Ранее Трамп отметил, что его администрация готова применить жесткие экономические меры против России, если не удастся договориться об урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета, направляясь в Анкоридж на встречу с Владимиром Путиным.