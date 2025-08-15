На Солнце развивается крупная корональная дыра с рекордным ростом площади

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила о стремительном увеличении корональной дыры на стороне Солнца, обращенной к Земле. За последние сутки её размеры выросли примерно на 50 процентов, что является заметным ускорением в динамике этого явления. Об этом пишет РИА Новости.
Ученые предупреждают, что уже в ближайшие дни активность дыры приведет к усилению солнечного ветра в окрестностях нашей планеты. По прогнозам, скорость частиц может достичь 800−900 километров в секунду — вдвое превышая обычные значения. Это способно вызвать изменения в геомагнитном поле Земли, однако до выходных магнитосфера останется относительно спокойной.
Ранее сообщалось, что близкий к земле выброс плазмы обернётся небольшими магнитными бурями.