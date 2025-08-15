Хорошо говорит по-английски: Западные СМИ отметили, что Путин свободно общался с Трампом

Президент России Владимир Путин во время встречи в Анкоридже начал общение с американским коллегой Дональдом Трампом на английском языке без помощи переводчиков. Американские СМИ отметили, что российский лидер говорит по-английски свободно и может поддерживать разговор на этом языке.
«Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу», — пишет издание New York Times.
Издание отмечает, что российский и американский лидеры своим диалогом, который они провели один на один без переводчиков, «добавили таинственности» в происходящие переговоры.
Напомним, Владимир Путин свободно владеет немецким со времен службы в советской разведке, кроме того, он выучил и английский. И это позволяет ему не только общаться с иностранными коллегами, но и без перевода отвечать на вопросы журналистов, а иногда и исправлять ошибки, допущенные переводчиками.
Первую публичную речь на английском Путин произнёс в 2005 году.
