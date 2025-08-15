Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хорошо говорит по-английски: Западные СМИ отметили, что Путин свободно общался с Трампом

NYT: Путин говорил с Трампом по-английски без переводчиков.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин во время встречи в Анкоридже начал общение с американским коллегой Дональдом Трампом на английском языке без помощи переводчиков. Американские СМИ отметили, что российский лидер говорит по-английски свободно и может поддерживать разговор на этом языке.

«Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу», — пишет издание New York Times.

Издание отмечает, что российский и американский лидеры своим диалогом, который они провели один на один без переводчиков, «добавили таинственности» в происходящие переговоры.

Напомним, Владимир Путин свободно владеет немецким со времен службы в советской разведке, кроме того, он выучил и английский. И это позволяет ему не только общаться с иностранными коллегами, но и без перевода отвечать на вопросы журналистов, а иногда и исправлять ошибки, допущенные переводчиками.

Первую публичную речь на английском Путин произнёс в 2005 году.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше