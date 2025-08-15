Ричмонд
«Совсем не холодный»: О чем говорил «язык тела» Путина и Трампа на встрече на Аляске

CNN: Язык тела Путина и Трампа на встрече был совсем не холодным.

Источник: Комсомольская правда

Телеканал CNN отмечает, что невербальное общение между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом было довольно теплым. Об этом свидетельствует их язык тела.

«Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США пару раз аплодировал, приветствуя его на территории США впервые за 10 лет. Они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину Трампа», — передает телеканал.

Как сообщается в статье, в ходе заседания с участием делегаций Путин и Трамп несколько раз улыбнулись друг другу, хотя в целом Трамп держался сдержанно и сохранял серьезное выражение лица.

Ранее KP.RU писал, что встреча мировых лидеров на Аляске началась с двух рукопожатий. Позднее их беседа пройдет в формате «три на три», вместо диалога тет-а-тет.

Прямая трансляция переговоров — на KP.RU.

