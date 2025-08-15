Журналисты удивили лидеров России и США вопросами: вместо ответов они получили молчаливое недовольство

На встрече в Анкоридже журналисты из России и Соединенных Штатов активно задавали вопросы президентам Владимиру Путину и Дональду Трампу, сообщает РИА Новости с места событий.
Главы государств не произнесли приветственных речей. Почти сразу представителей прессы попросили покинуть зал. Однако журналисты не растерялись и начали выкрикивать вопросы. Некоторые интересовались, когда будет достигнуто прекращение огня, другие спрашивали о возможной встрече с Владимиром Зеленским. Такая активность удивила президентов и членов делегаций.
Переговоры между президентом России и главой Белого дома проходят в формате «три на три». Встреча организована на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.