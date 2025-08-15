Мировые СМИ отреагировали на встречу Путина и Трампа на Аляске: кто испугался больше всех

Долгожданная встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске вызвала реакцию в мировых СМИ. Среди них есть и тревожные реакции союзников США.
«Крайне необычно видеть лидеров двух сверхдержав — в данном случае противников — в одном лимузине», — пишет газета The New York Times.
Кроме этого, Путин и Трамп оставались в автомобиле наедине, без присутствия переводчиков, как утверждает издание. При этом уточняется, что российский глава достаточно хорошо владеет английским языком.
Приводится реакция других мировых СМИ на встречу Путина и Трампа на Аляске.
CNN сообщает, что, по их данным, европейским дипломатам сложно принять факт оказания Путину в США почестей с «красной дорожкой».
NBC отмечает контраст между теплым приемом Путина и напряженным инцидентом, произошедшим зимой во время визита киевского главаря Владимира Зеленского в Белый дом.
Bloomberg указывает, что встреча двух лидеров может повлиять на развитие конфликта, судьбу Украины и европейскую безопасность, подчеркивая при этом разницу в их переговорных стилях.
