Для защиты добросовестных покупателей: Путин поручил ввести сроки исковой давности по оспариванию приватизации

Путин поручил правительству ввести сроки давности по оспариванию приватизации.

Источник: Комсомольская правда

В России установят сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации. Такое поручение дал кабинету министров президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума 2025 (ПМЭФ), информирует пресс-служба Кремля.

Целью установления сроков давности является защита тех, кто добросовестно приобрел имущество.

«Правительству Российской Федерации при участии ведущих деловых объединений с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества», — сказано в релизе.

Сообщается также, что поручение президента должно быть исполнено до 1 декабря 2025 года, ответственным за это является глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал проект закона, который сможет уточнить порядок исчисления сроков исковой давности в делах, связанных с оспариванием сделки приватизации.