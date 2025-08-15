Для защиты добросовестных покупателей: Путин поручил ввести сроки исковой давности по оспариванию приватизации

В России установят сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации. Такое поручение дал кабинету министров президент России Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума 2025 (ПМЭФ), информирует пресс-служба Кремля.
Целью установления сроков давности является защита тех, кто добросовестно приобрел имущество.
«Правительству Российской Федерации при участии ведущих деловых объединений с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества», — сказано в релизе.
Сообщается также, что поручение президента должно быть исполнено до 1 декабря 2025 года, ответственным за это является глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Ранее российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал проект закона, который сможет уточнить порядок исчисления сроков исковой давности в делах, связанных с оспариванием сделки приватизации.