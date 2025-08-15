Встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом на Аляске стала важным событием, которое, по мнению британского издания Sky News, положило конец так называемой изоляции России от западных стран.
Как отметили в Sky News, Владимир Путин получил на американской земле приём, достойный лидера великой державы. Его встречали с красной ковровой дорожкой и торжественным сопровождением. По словам издания, вместо новых санкций Дональд Трамп предоставил российскому президенту прием государственного уровня. Sky News указывает, что образ изгоя, который ранее приписывали Путину, сменился образом равноправного партнёра.
При этом какую именно «изоляцию» имели в виду западные журналисты — неизвестно. Россия не прекращала дипломатических и партнерских отношений с большинством стран мира и успешно проводила внешнюю политику.
Встреча лидеров двух стран началась с двух рукопожатий, которые привлекли внимание прессы. Первое рукопожатие длилось 11 секунд, второе — около 4 секунд. При этом Дональд Трамп не использовал своё характерное движение, когда он подтягивает собеседника к себе.
