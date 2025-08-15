Ричмонд
Названы лучшие продукты для ужина

Нутрициолог Попкова перечислила лучшие продукты для ужина.

Источник: Комсомольская правда

Для ужина следует выбирать продукты, которые будут способствовать засыпанию и, при этом, не слишком нагружать ЖКТ, их перечислила в беседе с изданием «Газета.Ru» нутрициолог Ирина Попкова.

— Бананы, киви и вишня содержат мелатонин и магний, способствующие расслаблению. Кроме того, продукты с триптофаном, например, индейка, тыквенные семечки и миндаль, участвуют в выработке гормона сна, — отметила эксперт.

Из напитков специалист посоветовала выбирать травяные чаи с добавлением ромашки и мелиссы, которые успокаивают нервную систему. А вот от острых и соленых блюд, а также сладостей и белого хлеба на ночь она призвала отказаться.

Ранее RT сообщил, что легкий ужин можно приготовить из нежирного творога, морской рыбы, белого мяса и овощей, а в качестве гарнира использовать крупы или макароны из твёрдых сортов пшеницы.

Также отличными вариантами станут бурый рис, гречка, некрахмалистые овощи, передает 360.ru.