В России иностранцы могут перестать торговать алкоголем и табаком: подробности

Минтруд России выступил с инициативой сократить к 2026 году квоты на иностранную рабочую силу. Согласно предложению ведомства, в сегменте розничной продажи алкогольной и табачной продукции может быть введен полный запрет на привлечение трудовых мигрантов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте министерства.