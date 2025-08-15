В России иностранцы могут перестать торговать алкоголем и табаком: подробности

Минтруд России выступил с инициативой сократить к 2026 году квоты на иностранную рабочую силу. Согласно предложению ведомства, в сегменте розничной продажи алкогольной и табачной продукции может быть введен полный запрет на привлечение трудовых мигрантов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте министерства.
«В некоторых отраслях доля может быть сведена до нуля, например, в сфере розничной торговли алкоголем и табаком», — следует из текста сообщения.
Пресс-служба ведомства пояснила, что согласно проекту, квота для трудовых мигрантов в строительной отрасли будет снижена до 50%. Для сравнения: в 2025 году допустимая доля иностранных работников в этом секторе достигала 80%.
Минтруд подготовил данный проект нормативного акта, учитывая инициативы региональных властей и профильных министерств. Документ опубликован на официальном портале regulation.gov.ru для получения отзывов и предложений от общественности.
Минтруд также анонсировал планы по сокращению квот для иностранных работников в сфере услуг населению.
Накануне KP.RU писал об утверждении Минтруда порядка возмещения расходов на обучение уволенных сотрудников.