Врач развеял мифы вокруг грудного вскармливания после маммопластики

Имплантаты изготавливаются из материалов, которые не влияют на качество грудного молока.

Источник: Комсомольская правда

Существует миф, что женщины, сделавшие пластику груди могут затем испытывать трудности с кормлением ребенка после родов. Это заблуждение развеял в разговоре с корреспондентом издания RuNews24.ru доктор медицинских наук Тигран Алексанян.

— Имплантаты не затрагивают молочные протоки. Поэтому наличие имплантатов никак не влияет на выработку и выделение молока, — объяснил медик.

Врач уточнил, что современные имплантаты изготавливаются из биосовместимых материалов, которые не выделяют вредных веществ и не влияют на качество грудного молока. Однако крайне важно, чтобы операция была проведена квалифицированным специалистом, ведь, как и при любой операции, существует определенный риск осложнений.

Ранее KP.RU сообщил, что резкое увеличение или снижение массы тела может негативно сказаться на состоянии груди. Здоровый образ жизни, включая сбалансированное питание и регулярные физические упражнения, помогут сохранить упругость кожи и укрепить мышцы. Для сохранения формы груди полезны отжимания, подтягивания и упражнения с гантелями.