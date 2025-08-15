Участник спецоперации Губарев заявил о похищении чеченцами

Участник специальной операции и бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев сообщил о похищении чеченцами.
Описанные им события произошли почти десяти лет назад — после нападения на редакцию французского издания Charlie Hebdo. Тогда в Сети распространились якобы его слова о причастности к этому руководства Чеченской республики, рассказал он.
— Мне стали писать-звонить. Что там опровергать? Понятно же, что бред, — рассказал Губарев в интервью автору канала «Миронов Де-Факто» на Rutube.
Вскоре к нему ворвалась группа чеченцев. Он заявил, что его похитили и заставили извиняться за публикацию.
— Я им говорю: мне не за что извиняться, отвалите от меня, — пояснил участник СВО.
В итоге его отпустили, потребовав перед этим записать на видео слова уважения в отношении руководства Чечни.
— Я не помню, сказал я или не сказал, — заявил Губарев.
