Участник спецоперации Губарев заявил о похищении чеченцами

Участник специальной операции и бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев сообщил о похищении чеченцами.

Описанные им события произошли почти десяти лет назад — после нападения на редакцию французского издания Charlie Hebdo. Тогда в Сети распространились якобы его слова о причастности к этому руководства Чеченской республики, рассказал он.

— Мне стали писать-звонить. Что там опровергать? Понятно же, что бред, — рассказал Губарев в интервью автору канала «Миронов Де-Факто» на Rutube.

Вскоре к нему ворвалась группа чеченцев. Он заявил, что его похитили и заставили извиняться за публикацию.

— Я им говорю: мне не за что извиняться, отвалите от меня, — пояснил участник СВО.

В итоге его отпустили, потребовав перед этим записать на видео слова уважения в отношении руководства Чечни.

— Я не помню, сказал я или не сказал, — заявил Губарев.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов извинился перед схиигуменом Гавриилом, которого обозвал «дебилом в рясе» за критику мусульман. Ранее священник назвал ислам «неправильной религией» и заявил, что мусульмане способны «вырезать москвичей по приказу муллы». После этого его отстранили от должности в монастыре. Гавриил подчеркнул, что его слова вырвали из контекста. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этого скандала.