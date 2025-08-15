Участник спецоперации Губарев заявил о похищении чеченцами

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов извинился перед схиигуменом Гавриилом, которого обозвал «дебилом в рясе» за критику мусульман. Ранее священник назвал ислам «неправильной религией» и заявил, что мусульмане способны «вырезать москвичей по приказу муллы». После этого его отстранили от должности в монастыре. Гавриил подчеркнул, что его слова вырвали из контекста. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этого скандала.