Работник МЧС в Миорах спас тонувшего в мелиоративном канале мужчину

Старший инструктор-спасатель Валерий Турзенок ехал в магазин, по дороге на обочине увидел просившую о помощи женщину, которая рассказала, что в мелиоративном канале тонет человек. Он находился на поверхности воды. Спасатель не раздумывая бросился к тонувшему.