Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работник МЧС в Миорах спас тонувшего в мелиоративном канале мужчину

Старший инструктор-спасатель Валерий Турзенок ехал в магазин, по дороге на обочине увидел просившую о помощи женщину, которая рассказала, что в мелиоративном канале тонет человек.

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миорах работник МЧС в свободное от несения службы время спас тонувшего человека. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

Старший инструктор-спасатель Валерий Турзенок ехал в магазин, по дороге на обочине увидел просившую о помощи женщину, которая рассказала, что в мелиоративном канале тонет человек. Он находился на поверхности воды. Спасатель не раздумывая бросился к тонувшему.

Помог работнику МЧС вытащить мужчину из канала проезжавший мимо знакомый. Вдвоем они оказали спасенному первую помощь до приезда медиков. Мужчину госпитализировали. -0-