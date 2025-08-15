Работник МЧС в Миорах спас тонувшего в мелиоративном канале мужчину

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миорах работник МЧС в свободное от несения службы время спас тонувшего человека. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
Старший инструктор-спасатель Валерий Турзенок ехал в магазин, по дороге на обочине увидел просившую о помощи женщину, которая рассказала, что в мелиоративном канале тонет человек. Он находился на поверхности воды. Спасатель не раздумывая бросился к тонувшему.
Помог работнику МЧС вытащить мужчину из канала проезжавший мимо знакомый. Вдвоем они оказали спасенному первую помощь до приезда медиков. Мужчину госпитализировали. -0-