Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невролог Зинчева раскрыла признаки, указывающие на начало деменции

Пациенты начинают забывать имена знакомых и знаменитостей.

Источник: Комсомольская правда

Деменция чаще всего настигает пожилых людей, о первых признаках заболевания рассказала в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-невролог Ольга Зинчева.

— Чаще всего пациенты начинают забывать имена знакомых и знаменитостей, недавние события, привычные маршруты. Они могут задавать один и тот же вопрос несколько раз подряд, — перечислила доктор.

Врач также призвала насторожиться, если близкие перестают соблюдать правила гигиены, не могут ориентироваться во времени и пространстве или подобрать нужные слова в разговоре. При подобных симптомах медик рекомендовала обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что в качестве профилактики деменции стоит соблюдать ежедневную физическую активность. Также специалисты советуют отказаться от быстрых углеводов, например, белого хлеба и сладостей.

По данным ВОЗ, к 2035 году число россиян, страдающих от деменции, может увеличиться в три раза. Для защиты от данного недуга важно быть умственно активным и сохранять эмоциональную стабильность, передает Life.ru.