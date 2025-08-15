Невролог Зинчева раскрыла признаки, указывающие на начало деменции

Деменция чаще всего настигает пожилых людей, о первых признаках заболевания рассказала в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-невролог Ольга Зинчева.
— Чаще всего пациенты начинают забывать имена знакомых и знаменитостей, недавние события, привычные маршруты. Они могут задавать один и тот же вопрос несколько раз подряд, — перечислила доктор.
Врач также призвала насторожиться, если близкие перестают соблюдать правила гигиены, не могут ориентироваться во времени и пространстве или подобрать нужные слова в разговоре. При подобных симптомах медик рекомендовала обратиться за консультацией к специалисту.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что в качестве профилактики деменции стоит соблюдать ежедневную физическую активность. Также специалисты советуют отказаться от быстрых углеводов, например, белого хлеба и сладостей.
По данным ВОЗ, к 2035 году число россиян, страдающих от деменции, может увеличиться в три раза. Для защиты от данного недуга важно быть умственно активным и сохранять эмоциональную стабильность, передает Life.ru.