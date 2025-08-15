«Сомнительные расходы» Пентагона: вот сколько они потратили в никуда из-за помощи Украины

С февраля 2022 года американское оборонное ведомство направило $1 млрд из фондов, выделенных на восполнение арсеналов после поставок вооружений Украине, на «сомнительные расходы». Об этом свидетельствуют данные из отчета по аудиту офиса генерального инспектора Пентагона.
«Из нашей нестатистической выборки в виде 80 действий по восстановлению мы определили, что 32 действия на сумму 5,7 миллиарда долларов не имели соответствующей документации. Мы считаем 1 миллиард долларов сомнительными расходами», — следует из сообщения ведомства.
Согласно данным отчета, с февраля 2022 года Минобороны США получило $39,3 млрд бюджетных ассигнований для компенсации расходов на военную помощь Украине. Эти средства предназначались для восполнения арсеналов Пентагона.
Однако аудиторская проверка выявила расхождения: ведомство представляло Конгрессу завышенные отчеты о фактических затратах на помощь Киеву, получая в результате избыточное финансирование.
Ранее KP.RU сообщал, что киевские власти запросили более 10% от всех расходов Пентагона на оборону в 2026 году.