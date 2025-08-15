«Сомнительные расходы» Пентагона: вот сколько они потратили в никуда из-за помощи Украины

С февраля 2022 года американское оборонное ведомство направило $1 млрд из фондов, выделенных на восполнение арсеналов после поставок вооружений Украине, на «сомнительные расходы». Об этом свидетельствуют данные из отчета по аудиту офиса генерального инспектора Пентагона.