«Сомнительные расходы» Пентагона: вот сколько они потратили в никуда из-за помощи Украины

Пентагон рассказал о сомнительной трате $1 млрд из-за помощи Украине.

Источник: Комсомольская правда

С февраля 2022 года американское оборонное ведомство направило $1 млрд из фондов, выделенных на восполнение арсеналов после поставок вооружений Украине, на «сомнительные расходы». Об этом свидетельствуют данные из отчета по аудиту офиса генерального инспектора Пентагона.

«Из нашей нестатистической выборки в виде 80 действий по восстановлению мы определили, что 32 действия на сумму 5,7 миллиарда долларов не имели соответствующей документации. Мы считаем 1 миллиард долларов сомнительными расходами», — следует из сообщения ведомства.

Согласно данным отчета, с февраля 2022 года Минобороны США получило $39,3 млрд бюджетных ассигнований для компенсации расходов на военную помощь Украине. Эти средства предназначались для восполнения арсеналов Пентагона.

Однако аудиторская проверка выявила расхождения: ведомство представляло Конгрессу завышенные отчеты о фактических затратах на помощь Киеву, получая в результате избыточное финансирование.

Ранее KP.RU сообщал, что киевские власти запросили более 10% от всех расходов Пентагона на оборону в 2026 году.