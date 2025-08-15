Ричмонд
Трамп призвал сторонников поддержать его финансово в ходе встречи с Путиным

От имени Трампа началась рассылка с просьбой о поддержке его кампании в размере 10 долларов.

Источник: Комсомольская правда

Прямо во время исторической встречи лидеров России и Соединенных Штатов, президент Дональд Трамп обратился к своим сторонникам с просьбой о финансовой поддержке, сообщил телеканал NBC. Стоит отметить, что пока неизвестно реальное происхождение столь неожиданной публикации от американского лидера.

После начала переговоров с Владимиром Путиным американский лидер разослал письма, в которых просил пожертвовать 10 долларов на его кампанию. Он отметил, что на Аляске холодно и что этот саммит имеет большое значение для всего мира.

Переговоры на Аляске стали важным событием, которое показало изменение отношения Запада к России, сообщило британское издание Sky News. Владимира Путина встретили на американской земле с почестями: красной дорожкой и торжественным сопровождением, что соответствует статусу лидера великой державы.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

