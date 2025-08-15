Юрист Салкин объяснил, чем грозит установка камеры в подъезде

Ранее KP.RU сообщил, что кроме открытых камер существуют еще и скрытые — миниатюрные, маскируемые и потайные. Однако их использование регулируется статьей 138.1 УК РФ. То есть на территории личной собственности вы можете ими пользоваться как угодно, лишь бы в объектив не попадала чужая собственность. Для применения, например, в офисе или торговом зале придется получать письменное согласие сотрудников и уведомлять посетителей о наличии скрытого видеонаблюдения.