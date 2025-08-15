Юрист Салкин объяснил, чем грозит установка камеры в подъезде

Установка камеры видеонаблюдения в подъезде может грозить административной ответственностью, если не получить согласие соседей. Об этом предупредил в разговоре с изданием NEWS.ru юрист Михаил Салкин.
— Любая камера на общих стенах и потолках без решения общего собрания незаконна. Суды в таких случаях обязывают демонтировать камеры, а также заплатить штрафы за нарушение правил пользования жилыми помещениями или дополнительно за нарушение требований пожарной безопасности, — заявил эксперт.
По словам специалиста, размещение видеокамеры возможно только внутри квартиры, если она снимает только входную зону и используется только для личных целей. При этом, в случае распространения записей, владельца камеры можно привлечь к уголовной ответственности.
Ранее KP.RU сообщил, что кроме открытых камер существуют еще и скрытые — миниатюрные, маскируемые и потайные. Однако их использование регулируется статьей 138.1 УК РФ. То есть на территории личной собственности вы можете ими пользоваться как угодно, лишь бы в объектив не попадала чужая собственность. Для применения, например, в офисе или торговом зале придется получать письменное согласие сотрудников и уведомлять посетителей о наличии скрытого видеонаблюдения.