Путин переместился во времени из-за разницы между Магаданом и Анкориджем

Путин переместился из 16 в 15 августа, прилетев в Анкоридж.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин «переместился во времени», прилетев в Анкоридж для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Это произошло из-за разницы в часовых поясах.

Напомним, Путин вылетел на Аляску из Магадана, где провёл ряд встреч в пятницу 15 августа. Подробнее о том, что делал российский президент в Магадане, читайте здесь на KP.RU.

Президент РФ вылетел из Магадана в ночь на 16 августа, однако в процессе четырёхчасового перелёта пересёк линию перемены дат, проходящую через Берингов пролив. Анкоридж отстаёт от Магадана во времени на 19 часов, так что Путин, прилетев на Аляску, «вернулся» в 15 августа. По местному времени, его самолёт приземлился в 10.54 утра.

Как Путин и Трамп тепло поприветствовали друг друга, обменявшись крепкими рукопожатиями, читайте здесь на KP.RU. Во время короткой беседы оба политика улыбались и смеялись, демонстрируя дружелюбный настрой.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

