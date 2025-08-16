Путин переместился во времени из-за разницы между Магаданом и Анкориджем

Президент России Владимир Путин «переместился во времени», прилетев в Анкоридж для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Это произошло из-за разницы в часовых поясах.
Напомним, Путин вылетел на Аляску из Магадана, где провёл ряд встреч в пятницу 15 августа. Подробнее о том, что делал российский президент в Магадане, читайте здесь на KP.RU.
Президент РФ вылетел из Магадана в ночь на 16 августа, однако в процессе четырёхчасового перелёта пересёк линию перемены дат, проходящую через Берингов пролив. Анкоридж отстаёт от Магадана во времени на 19 часов, так что Путин, прилетев на Аляску, «вернулся» в 15 августа. По местному времени, его самолёт приземлился в 10.54 утра.
Как Путин и Трамп тепло поприветствовали друг друга, обменявшись крепкими рукопожатиями, читайте здесь на KP.RU. Во время короткой беседы оба политика улыбались и смеялись, демонстрируя дружелюбный настрой.
