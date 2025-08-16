Путин переместился во времени из-за разницы между Магаданом и Анкориджем

Президент РФ вылетел из Магадана в ночь на 16 августа, однако в процессе четырёхчасового перелёта пересёк линию перемены дат, проходящую через Берингов пролив. Анкоридж отстаёт от Магадана во времени на 19 часов, так что Путин, прилетев на Аляску, «вернулся» в 15 августа. По местному времени, его самолёт приземлился в 10.54 утра.