Иммунолог Попова посоветовала покупать синтетические подушки детям с аллергией

Ранее KP.RU предупредил, что пыльца может оседать на одежде и постельном белье. Регулярно стирайте вещи ребенка в горячей воде (не менее 60 градусов Цельсия) и сушите их в сушильной машине. Это поможет удалить аллергены и предотвратить их распространение.