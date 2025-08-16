Ричмонд
Иммунолог Попова посоветовала покупать синтетические подушки детям с аллергией

Также важно регулярно проводить влажную уборку и проветривать спальню.

Источник: Комсомольская правда

Детям с аллергией важно правильно организовать спальное место, в частности, родителям необходимо правильно выбрать для них подушку и одеяло. Соответствующие рекомендации озвучила в разговоре с NEWS.ru аллерголог-иммунолог Наталья Попова.

— Используйте синтетические подушки и одеяла, регулярно проводите влажную уборку помещений, проветривайте комнаты — вне пика активности пыления растений, — посоветовала доктор.

Медик также рекомендовала детям с аллергией, независимо от того, на какие именно продукты имеется реакция иммунитета, минимизировать фастфуд, газированные напитки, колбасные изделия, полуфабрикаты и другие продукты, которые содержат в своем составе большое количество красителей.

Ранее KP.RU предупредил, что пыльца может оседать на одежде и постельном белье. Регулярно стирайте вещи ребенка в горячей воде (не менее 60 градусов Цельсия) и сушите их в сушильной машине. Это поможет удалить аллергены и предотвратить их распространение.