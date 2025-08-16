Ричмонд
Глава РФПИ Дмитриев показал кадры с американской военной техникой на Аляске

Переговоры Путина и Трампа проводятся на военной базе Элмендорф — Ричардсон.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев показал видео с американской военной техникой на подъезде к месту проведения саммита Соединённых Штатов и Российской Федерации.

«Подъезд на саммит Россия — США», — написал он в Instagram* и продублировал сообщение на английском языке.

Ранее в преддверии российско-американского саммита Дмитриев рассказал о своей встрече с медведем на Аляске.

Саммит президентов Росссийской Федерации и США проводится на военной базе ВВС и Сухопутных войск Соединённых Штатов Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении урегулирования украинского конфликта.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

