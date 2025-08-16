Что можно и нельзя делать в день Антона Вихровея 16 августа на Малинник

Православная церковь 16 августа вспоминает святого Исаакия Далматского. В народе принято отмечать день Антона Вихровея. Согласно приметам, с 16 августа начинался сильный ветер. А еще в названную дату вспоминают святого Исаакия Малинника. Как правила, к данному дню созревает малина.
Что нельзя делать 16 августа.
Нельзя выносить мусор. Предки верили, что вместе с ним можно вынести из дома счастье. Под запретом уборка в доме. Не следует на 16 августа планировать дату венчания. А еще не рекомендуется провоцировать конфликты и ругаться с родственниками. Подобным можно вызвать серьезный скандал.
Что можно делать 16 августа.
По традиции, в названный день женщины собирали ягоды и грибы в лесу. А еще собирали поздние сорта малины.
Согласно приметам, дождь указывает на то, что непогода затянется надолго. В том случае, если 16 августа сильный ветер, то зима будет морозной.
