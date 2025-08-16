Ричмонд
Народный календарь. Как 19 августа правильно отметить Яблочный Спас

19 августа православная церковь отмечает Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которое в народе прозвали Яблочным Спасом. Считается, что Иисус в этот день явил божественное величие и славу трем своим ближайшим ученикам во время молитвы на горе.

Первые собранные 19 августа спелые яблоки сначала освящали в церкви, а потом уже ели. На рынках в этот день появлялись целые телеги с этими фруктами. Также в эту дату те, кто имел сады, должны были угостить яблоками больных и нищих. Человек, нарушивший этот обычай, считался непорядочным.

На Яблочный Спас запрещен любой труд, включая уборку и домашние дела. Лучше в этот день сходить в церковь, помолиться и совершить добрые дела.

Приметы погоды:

Какая погода на Яблочный Спас, такая будет и на Покров (14 октября), и в январе.

Сухой день — осенью будет мало дождей.

Если день солнечный и жаркий, то зима будет суровой.

Именины отмечают: Агапий, Тимофей, Фекла, Феофан, Андрей.