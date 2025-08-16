Народный календарь. Как 19 августа правильно отметить Яблочный Спас

Первые собранные 19 августа спелые яблоки сначала освящали в церкви, а потом уже ели. На рынках в этот день появлялись целые телеги с этими фруктами. Также в эту дату те, кто имел сады, должны были угостить яблоками больных и нищих. Человек, нарушивший этот обычай, считался непорядочным.