День малинового варенья и День рассказывания анекдотов: какие праздники отмечают в России и мире 16 августа

День малинового варенья появился в 2015 году по инициативе одного кулинарного интернет-сообщества. Дата выбрана неслучайно: в народном календаре 16 августа прозвали Малинником, так как на Руси считалось, что в этот период в лесах и садах много спелой малины. В этот день проводятся дегустации малинового варенья.