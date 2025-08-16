Ричмонд
День малинового варенья и День рассказывания анекдотов: какие праздники отмечают в России и мире 16 августа

16 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День малинового варенья, День рассказывания анекдотов и День чуда своими руками.

День малинового варенья.

День малинового варенья появился в 2015 году по инициативе одного кулинарного интернет-сообщества. Дата выбрана неслучайно: в народном календаре 16 августа прозвали Малинником, так как на Руси считалось, что в этот период в лесах и садах много спелой малины. В этот день проводятся дегустации малинового варенья.

День рассказывания анекдотов.

День рассказывания анекдотов создан с целью напомнить людям, что смех помогает снять стресс и улучшить отношения с окружающими. В этот праздник принято не только излагать уже известные анекдоты, но и узнавать новые, в том числе те, что рассказывают в других странах.

День чуда своими руками.

В День чуда своими руками принято самостоятельно делать что-то необычное, что потом можно подарить близкому человеку или оставить себе на память. В этот праздник можно создать не только какую-нибудь поделку, но и вкусное блюдо, написать красивую картину, сшить одежду или даже что-нибудь изобрести.