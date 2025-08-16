Открытки и поздравления на День малинового варенья

Есть такие праздники, в которыми надо поздравить вообще всех. И 16 августа отмечается как раз такой праздник: День малинового варенья! Отправьте поздравительные открытки всем родным и близким, не забывая ещё и о бывших и нынешних коллегах. Ну и не забудьте сегодня угоститься чаем с малиновым вареньем — ведь просто преступно пропускать такой повод побаловать себя!