Открытки и поздравления на День малинового варенья

Есть такие праздники, в которыми надо поздравить вообще всех. И 16 августа отмечается как раз такой праздник: День малинового варенья! Отправьте поздравительные открытки всем родным и близким, не забывая ещё и о бывших и нынешних коллегах. Ну и не забудьте сегодня угоститься чаем с малиновым вареньем — ведь просто преступно пропускать такой повод побаловать себя!
Поздравления с Днём малинового варенья.
1. «С Днём малинового варенья! Пусть жизнь будет такой же яркой, как спелая малина, такой же сладкой, как домашнее варенье, и такой же душевной, как чаепитие с любимыми!».
2. «Дорогая хозяйка! В твоих руках даже обычные ягоды превращаются в шедевр. Пусть твоё варенье всегда удаётся, банки никогда не взрываются, а гости просят добавки! С праздником!».
3. «Поздравляю с Днём малинового варенья! Предупреждаю: поедание этого лакомства может вызвать непреодолимое желание обниматься, целоваться и говорить комплименты. Побочные эффекты — хорошее настроение и улыбка до ушей!».
4. «С Днём самого вкусного варенья! Пусть каждое чаепитие с малиновым лакомством согревает душу, лечит от хандры и напоминает о лете даже в самые холодные дни!».
5. «Как малина дарит свой сладкий вкус, так и ты наполняешь мою жизнь радостью. Пусть наше счастье будет таким же насыщенным, как бабушкино варенье, и таким же долгим, как его срок хранения!».
6. «Малыш! Знаешь, почему малиновое варенье самое волшебное? Потому что оно сделано из летнего солнышка и доброты! Кушай на здоровье, расти большой и счастливый!».
7. «С Днём малинового варенья! Пусть этот праздник напомнит: чтобы получить что-то по-настоящему сладкое в жизни, нужно хорошо поработать и хорошо потерпеть. Но результат того стоит!».