16 августа: какой сегодня праздник

В народном календаре 16 августа — Антон Вихровей. Считалось, что сильный ветер в этот день предвещает снежную и морозную зиму. Дожди на Антона сулили затяжную непогоду, поэтому крестьяне старались не начинать важных дел. Другое название дня — Малинник — связано с активным сбором малины в лесах и садах. Люди верили, что уборка в доме в этот день может «очистить» и кошелек, потому от нее воздерживались.