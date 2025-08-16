16 августа: какой сегодня праздник

16 августа — 228-й день года, до конца года осталось 137 дней.
Международные праздники.
Международный день бездомных животныхДень памяти Элвиса Пресли.
Российские праздники.
День малинового варенья.
Православный календарь.
Православные верующие 16 августа чтят память преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца, известного своим аскетическим подвигом и основанием монастыря. Также в этот день вспоминают перенесение Нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь — важное событие в христианской истории.
Народные приметы: Антон Вихровей.
В народном календаре 16 августа — Антон Вихровей. Считалось, что сильный ветер в этот день предвещает снежную и морозную зиму. Дожди на Антона сулили затяжную непогоду, поэтому крестьяне старались не начинать важных дел. Другое название дня — Малинник — связано с активным сбором малины в лесах и садах. Люди верили, что уборка в доме в этот день может «очистить» и кошелек, потому от нее воздерживались.
Кто из знаменитостей родился 16 августа?
«Королева поп-музыки» МадоннаРежиссер-новатор Джеймс КэмеронЛегендарный комик Пьер РишарРоссийская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая.
Какие исторические события произошли 16 августа?
1896 год — начало «золотой лихорадки» в Клондайке1930 год — создание первого цветного звукового мультфильма1976 год — премьера культовой советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!».
У кого именины 16 августа?
16 августа свои именины отмечают: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Саломея.
