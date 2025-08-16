Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа: что сказал

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, проходящая на Аляске, привлекла внимание мировой прессы. Некоторые союзники США выразили обеспокоенность по поводу этого события. По данным американской газеты The New York Times, необычным назвали тот факт, что лидеры двух держав, считающихся соперниками, находились вместе в одном автомобиле. Издание отметило, что Путин и Трамп общались в лимузине без переводчиков, добавив, что российский президент достаточно хорошо говорит по-английски.