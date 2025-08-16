Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа: что сказал

Белый дом опубликовал новый снимок встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, назвав её историческим событием. Ранее был опубликован совместный кадр лидеров с подписью, подчеркивающей их стремление к миру.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, проходящая на Аляске, привлекла внимание мировой прессы. Некоторые союзники США выразили обеспокоенность по поводу этого события. По данным американской газеты The New York Times, необычным назвали тот факт, что лидеры двух держав, считающихся соперниками, находились вместе в одном автомобиле. Издание отметило, что Путин и Трамп общались в лимузине без переводчиков, добавив, что российский президент достаточно хорошо говорит по-английски.
Мировые СМИ активно обсуждали встречу. Телеканал CNN сообщил, что европейские дипломаты с трудом восприняли оказанные Путину в США почести, включая церемонию с красной дорожкой. Телеканал NBC указал на разительный контраст между радушным приемом российского лидера и напряженной атмосферой во время визита в Белый дом Владимира Зеленского минувшей зимой.
