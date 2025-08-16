Стало известно о рисках использования косметики с микроиглами

Ранее «Москва 24» рассказала, что для улучшения цвета кожи можно использовать мезороллер, который улучшает местное кровообращение и способствует более активному проникновению ухаживающих средств в кожу за счет микроигл. Мезороллер со средним размером игл предназначен для жирной кожи, а длинные помогают справиться с постакне, омоложением кожи.