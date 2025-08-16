Ричмонд
Стало известно о рисках использования косметики с микроиглами

Дерматолог Кызымко: микроиглы в косметике повышают риск инфекций.

Источник: Комсомольская правда

Косметика с микроиглами в составе может быть небезопасна для здоровья, ее использование повышает риски инфицирования, об этом заявила в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» врач дерматовенеролог, косметолог Мария Кызымко.

— Спикулы или микроиглы выступают создают микроповреждения, через которые активные вещества из косметики проникают глубже в кожу, однако их использование сопряжено с рисками инфекций, воспалений и аллергических реакций, — цитирует издание доктора.

Врач добавил что косметика с микроиглами не подходит для чувствительной, куперозной и воспаленной кожи. Также ее нельзя использовать при наличии открытых ран и акне.

Ранее «Москва 24» рассказала, что для улучшения цвета кожи можно использовать мезороллер, который улучшает местное кровообращение и способствует более активному проникновению ухаживающих средств в кожу за счет микроигл. Мезороллер со средним размером игл предназначен для жирной кожи, а длинные помогают справиться с постакне, омоложением кожи.