Песков рассказал, почему Белоусов не вошёл в состав переговорной группы «три на три»

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев уточнил у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, почему министр обороны Андрей Белоусов не вошел в состав переговорной группы «три на три».
«Пресс-секретарь президента уточнил, что узкий состав переговорщиков зеркальный (президенты, министры миностранных дел, помощники президентов)», — написал журналист в Telegram-канале.
Пресс-секретарь успокоил журналиста, заявив, что министр обороны будет присутствовать на переговорах в расширенном составе.
Напомним, что в эти минуты проходит встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Стоит отметить, что ранее предполагалась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в формате тет-а-тет. Однако позднее сообщили, что встреча пройдет «три на три».
