Песков рассказал, почему Белоусов не вошёл в состав переговорной группы «три на три»

Напомним, что в эти минуты проходит встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Стоит отметить, что ранее предполагалась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в формате тет-а-тет. Однако позднее сообщили, что встреча пройдет «три на три».