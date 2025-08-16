Ричмонд
Песков рассказал, почему Белоусов не вошёл в состав переговорной группы «три на три»

Песков прокомментировал отсутствие Белоусова в составе переговоров три на три.

Источник: Комсомольская правда

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев уточнил у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, почему министр обороны Андрей Белоусов не вошел в состав переговорной группы «три на три».

«Пресс-секретарь президента уточнил, что узкий состав переговорщиков зеркальный (президенты, министры миностранных дел, помощники президентов)», — написал журналист в Telegram-канале.

Пресс-секретарь успокоил журналиста, заявив, что министр обороны будет присутствовать на переговорах в расширенном составе.

Напомним, что в эти минуты проходит встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Стоит отметить, что ранее предполагалась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в формате тет-а-тет. Однако позднее сообщили, что встреча пройдет «три на три».

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

