Россиян предупредили о ресторанных мошенниках

Нарваться на мошенников можно не только в интернете, но и в заведениях общепита. Распространенную схему обмана раскрыл в беседе с изданием NEWS.ru юрист Ярослав Остапенко.
— Злоумышленники ищут жертв на сайтах знакомств, приглашают на встречу в заведомо выбранное кафе, внешне недорогое, но по итогу выставляют завышенные, а порой и фиктивные счета, — сказал собеседник издания.
Эксперт рекомендовал в подобных случаях обращаться с заявлением в правоохранительные органы. По его словам, такие заведения работают в связке с мошенниками, поэтому, если заявлений будет несколько, вполне возможно возбуждение уголовного дела.
Ранее KP.RU сообщил, что в Санкт-Петербурге полиция раскрыла схему мошенничества, при которой молодые девушки разводили мужчин на крупные суммы, жертве приходилось оплачивать дорогие блюда и вина, которые заказывала девушка. Если мужчина отказывался, то к нему подходили сотрудники службы безопасности заведения и вынуждали все же раскошелиться на сотни тысяч рублей. Известно, что в день жертвами мошенников могли стать до 25 человек. В месяц мошенники получали от жертв в среднем 2,6 млн рублей.