Россиян предупредили о ресторанных мошенниках

Ранее KP.RU сообщил, что в Санкт-Петербурге полиция раскрыла схему мошенничества, при которой молодые девушки разводили мужчин на крупные суммы, жертве приходилось оплачивать дорогие блюда и вина, которые заказывала девушка. Если мужчина отказывался, то к нему подходили сотрудники службы безопасности заведения и вынуждали все же раскошелиться на сотни тысяч рублей. Известно, что в день жертвами мошенников могли стать до 25 человек. В месяц мошенники получали от жертв в среднем 2,6 млн рублей.