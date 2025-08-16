Организаторы «Мисс Вселенная» опубликовали видео о погибшей участнице из РФ

— Организация «Мисс Вселенная» выражает самые глубокие и искренние соболезнования семье, друзьям и всем, чью жизнь озарил свет «Мисс Вселенная Россия 2017» Ксении Александровой. Ее грация, красота и дух оставили незабываемый след в семье «Мисс Вселенная» и далеко за ее пределами. Пусть ее память и дальше вдохновляет на доброту, силу и любовь всех, кому посчастливилось ее знать, — говорится в посте в Instagram*.