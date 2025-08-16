Организаторы «Мисс Вселенная» опубликовали видео о погибшей участнице из РФ

Организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная» разместили в соцсети видео об участнице 2017 года Ксении Александровой. Они выразили соболезнования семье и друзьям модели, которая попала в смертельную аварию.
— Организация «Мисс Вселенная» выражает самые глубокие и искренние соболезнования семье, друзьям и всем, чью жизнь озарил свет «Мисс Вселенная Россия 2017» Ксении Александровой. Ее грация, красота и дух оставили незабываемый след в семье «Мисс Вселенная» и далеко за ее пределами. Пусть ее память и дальше вдохновляет на доброту, силу и любовь всех, кому посчастливилось ее знать, — говорится в посте в Instagram*.
Александровой было 30 лет. В 2017 году она стала первой вице-мисс РФ. В том же году девушка участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная» в Лас-Вегасе, но не прошла в полуфинал.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
Ксения Александрова погибла в ДТП с участием лося, сообщила 14 августа Baza. Авария произошла в июле в Тверской области. Перед машиной, где находилась модель, внезапно выбежал лось. Он пробило лобовое стекло и тяжело ранил Александрову, сидевшую на пассажирском сиденье. С черепно-мозговой травмой ее доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского, но 12 августа она умерла.