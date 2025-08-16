Владивосток: на съезде с объездной трассы на Патрокл поставят делиниаторы

Кроме этого, до конца лета делиниаторы намерены установить ещё на нескольких городских участках. В списке: Океанский проспект, 165 — в районе съезда с эстакады путепровода в сторону Первой Речки, проспект 100-летия Владивостока, 125 — на участке от остановки «Заря» до перекрёстка с улицей Русской, перекрёсток улицы Фонтанной и Океанского проспекта — этот участок оснастят после окончания ремонта в крайней левой полосе движения.