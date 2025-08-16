Владивосток: на съезде с объездной трассы на Патрокл поставят делиниаторы

В районе поворота на Патрокл во Владивостоке планируют оборудовать участок делиниаторами до конца августа. Об этом Центр организации дорожного движения города (ЦОДД).
Работы собираются провести на съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл, при движении со стороны Русского моста в направлении перекрёстка улиц Басаргина и Новороссийской. Там планируется установить технические средства организации дорожного движения вдоль сплошной линии разметки и частично на разделительном островке. Такой шаг направлен на снижение аварийности и предотвращение случаев нарушения правил дорожной разметки.
ЦОДД уточнил, что поворот в этом месте должен проходить только в один ряд, а автомобилистам потребуется заранее перестроиться в крайнюю правую полосу для манёвра. Это позволит избежать ситуаций, когда водители меняют полосу в последний момент, повышая риск дорожно-транспортных происшествий.
Собираются применить делиниаторы нового типа — средства ярко-жёлтой цветовой гаммы, хорошо заметные как в дневное, так и в ночное время. Такой вид оборудования дополнительно выделяет опасные участки, оказывает визуальное воздействие на водителей и позволяет чётче соблюдать требуемую схему движения. Современные конструкции отличаются повышенной прочностью, стойкостью к погодным условиям и простотой в обслуживании.
Кроме этого, до конца лета делиниаторы намерены установить ещё на нескольких городских участках. В списке: Океанский проспект, 165 — в районе съезда с эстакады путепровода в сторону Первой Речки, проспект 100-летия Владивостока, 125 — на участке от остановки «Заря» до перекрёстка с улицей Русской, перекрёсток улицы Фонтанной и Океанского проспекта — этот участок оснастят после окончания ремонта в крайней левой полосе движения.
Реализация мероприятий проходит в рамках городской программы повышения безопасности на дорогах.