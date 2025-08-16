Детскую площадку по проекту гражданских инициатив открыли в Минске

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс гражданских инициатив помогает соединить усилия государства и граждан для благоустройства Минска. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА выразила победительница конкурса Ирина Булко.
На улице Ратомской, 7 по инициативе Ирины Булко открыли новую детскую площадку. Для того, чтобы осуществить свою идею, она объединилась с соседями дома. Вместе они подали заявку на конкурс гражданских инициатив и победили. По ее словам, жильцы подключились к инициативе очень быстро. «Деньги собрали всего за четыре дня, по сумме сбор составил около 10% от стоимости детского оборудования», — поделилась победительница.
Жительница состоит в товариществе собственников и неоднократно предлагала другие идеи на конкурс: «Дом новый, много молодых семей и деток вместе с ними. У нас на территории уже есть детская площадка, а еще одна будет не лишней, только порадует малышей», — поделилась она.
Товарищество собственников выступало с предложением по установке не только детской площадки, но и площадки для занятия спортом. «Хотим также чтобы художники расписали наши трансформаторные подстанции, одна из них установлена прямо во дворе нашего дома, со всех окон хороший обзор. Предлагали и аллею для отдыха. Детская площадка — инициатива, которая была актуальна и для города, и для нас», — отметила Ирина Булко.
Проект был реализован в соответствии с решением Минского городского Совета депутатов от 20.12.2024 № 110 «О реализации проектов гражданских инициатив». Стоимость проекта составила более Br40 тыс. 90% расходов на его реализацию покрыты за счет государственного бюджета. -0-