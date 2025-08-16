Детскую площадку по проекту гражданских инициатив открыли в Минске

Товарищество собственников выступало с предложением по установке не только детской площадки, но и площадки для занятия спортом. «Хотим также чтобы художники расписали наши трансформаторные подстанции, одна из них установлена прямо во дворе нашего дома, со всех окон хороший обзор. Предлагали и аллею для отдыха. Детская площадка — инициатива, которая была актуальна и для города, и для нас», — отметила Ирина Булко.