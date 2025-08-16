«Это честь для нас»: руководство отеля на Аляске пришло в восторг от того, что Лавров остановился у них на ночь

Администрация отеля на Аляске, принимающего российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, выражает искренний восторг по поводу чести разместить у себя столь высокопоставленного гостя.
Генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage Джимми Ву назвал пребывание Сергея Лаврова в гостинице историческим событием и большой честью для заведения.
«Я нервничаю! Хороший, потрясающий опыт! Такой уникальный. Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа. Это честь для нас! Это сделало наш отель частью истории», — поделился эмоциями собеседник агентства.
Как отметил Ву, Лавров не стал заказывать номер с озерной панорамой и предпочел позавтракать в своих апартаментах.
Напомним, что в эти минуты проходит встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Ранее сообщалось, что вместо диалога тет-а-тет встреча пройдет в формате «три на три».
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.