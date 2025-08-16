Визит Лаврова превратил обычный отель на Аляске в историческое место

Джимми Ву, управляющий отеля The Lakefront Anchorage, где накануне переговоров с американской делегацией остановился Сергей Лавров, поделился с РИА Новости эмоциями от визита высокопоставленного гостя. По его словам, это событие стало для гостиницы особой честью и историческим моментом.
Несмотря на живописный вид на озеро, которое также служит взлетной полосой для гидропланов, Лавров не стал запрашивать номер с панорамным видом. Глава МИД России ограничился завтраком в своем номере. Ву не стал раскрывать, разрешалось ли Лаврову курить в номере, хотя известно, что в прошлом министр был заядлым курильщиком.
«Я нервничаю! Хороший, потрясающий опыт! Такой уникальный. Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа. Это честь для нас! Это сделало наш отель частью истории», — признался управляющий.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп могли провести неформальную беседу в лимузине.
