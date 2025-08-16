Визит Лаврова превратил обычный отель на Аляске в историческое место

Несмотря на живописный вид на озеро, которое также служит взлетной полосой для гидропланов, Лавров не стал запрашивать номер с панорамным видом. Глава МИД России ограничился завтраком в своем номере. Ву не стал раскрывать, разрешалось ли Лаврову курить в номере, хотя известно, что в прошлом министр был заядлым курильщиком.