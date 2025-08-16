Ричмонд
Захарова: западные СМИ в состоянии безумия из-за красной дорожки для Путина

Захарова напомнила, что журналисты из западных государств долгое время говорили об «изоляции» РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию средств массовой информации из западных государств на то, что при встрече президента РФ Владимира Путина на Аляске ему расстелили красную ковровую дорожку.

Захарова рассказала, что западные журналисты оказались в состоянии помешательства, переходящем в безумие. Она напомнила, что СМИ Запада долгое время говорили об «изоляции» РФ.

«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», — написала Захарова в Telegram.

Саммит президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов проводится на военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении урегулирования украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Трамп встретил президента РФ Владимира Путина в Анкоридже на красной дорожке аплодисментами. После короткой фотосессии лидеры двух стран сели в один автомобиль — «Кадиллак» Дональда Трампа.

