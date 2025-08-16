«Помешательство, переходящее в безумие»: Захарова описала реакцию западных СМИ на встречу Путина и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из-за встречи Владимира Путина и Дональда Трампа западные СМИ находятся в состоянии крайнего замешательства, переходящего в полное непонимание ситуации. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
На саммите в Аляске, где проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Запад увидел, что российского лидера встретили с уважением. Захарова отметила, что это событие стало неожиданным для западных журналистов, привыкших к собственной версии событий.
«Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского Президента в США», — написала Захарова.
Трамп отдает честь при встрече с Путиным на Аляске REUTERS.
