Трамп рассказал, что должна сделать Клинтон, чтобы снова понравиться ему: раньше она это обещала

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая составляла ему конкуренцию на президентских выборах в 2016 году, может вернуть его расположение. По словам американского лидера, Клинтон должна выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.
Об этом Трамп упомянул на борту своего самолёта, направляясь в Анкоридж для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Президент США упомянул, что Хиллари Клинтон заявляла о своей готовности выдвинуть его на Нобелевскую премию мира, если его действия будут способствовать урегулированию украинского конфликта.
«Может быть, она снова начнет мне нравиться», — цитирует американского лидера телеканал Fox News.
Президент США Дональд Трамп, судя по всему, действительно начал настоящую охоту за Нобелевской премией мира. Он неоднократно звонил экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу по данному вопросу.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что именно Трамп сыграл ключевую роль в достижении соглашения о перемирии между Камбоджей и Таиландом, и за это должен получить Нобелевскую премию.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.