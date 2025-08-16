Доплаты пенсионерам за внуков. Как оформить выплаты и какие суммы можно получить

Пенсионеры, у которых на иждивении находятся внуки, не имеющие трудоспособных родителей, могут получать доплату к пенсии. Надбавка на иждивенцев к страховым пенсиям по старости или по инвалидности предполагает повышение фиксированной выплаты к этим видам пенсии. Деньги получают люди, на иждивении которых находятся нетрудоспособные внуки моложе или 18 лет, обучающиеся очно. Максимальный срок выплаты — до тех пор, пока внукам не исполнится 23 года. Но этот срок может быть продлён. Выплаты делают на внуков старше 23 лет, если они являются инвалидами с детства.