Климатолог: осень 2025 года в Новосибирске станет самой тёплой за несколько десятилетий

Алексей Непомнящих прогнозирует аномально мягкую и солнечную погоду, но предупреждает о возможных экологических рисках.
Осень 2025 года в Новосибирске может стать рекордно тёплой за последние 30 лет, заявил климатолог Алексей Непомнящих. По его словам, долгосрочные климатические модели и анализ многолетних данных показывают, что регион ждут мягкие температурные условия, обилие солнечных дней и минимум осадков.
Однако специалист подчеркнул, что подобная аномалия несёт и отрицательные последствия. «Аномально тёплая осень может повысить риск лесных пожаров из-за сухой растительности, способствовать распространению сельскохозяйственных вредителей и нарушить естественные циклы миграции животных», — пояснил Непомнящих в интервью Сиб.фм.
Ранее МК в Новосибирске публиковал предупреждение ученого о необычно жаркой погоде в Новосибирске в августе этого года.