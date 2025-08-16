Климатолог: осень 2025 года в Новосибирске станет самой тёплой за несколько десятилетий

Осень 2025 года в Новосибирске может стать рекордно тёплой за последние 30 лет, заявил климатолог Алексей Непомнящих. По его словам, долгосрочные климатические модели и анализ многолетних данных показывают, что регион ждут мягкие температурные условия, обилие солнечных дней и минимум осадков.