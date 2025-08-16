Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мусульмане России организовали коллективные молитвы в поддержку Путина на Аляске

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) объявило о проведении молитв в поддержку президента РФ и успеха саммита на Аляске. Коллективные молитвы (дуа) организованы в мечетях и приходах страны.

Источник: Life.ru

Как рассказали Life.ru в пресс-службе ДСМР, верующие молились о мудрости и воле для лидеров обеих стран. Также слова поддержки прозвучали за прекращение конфликтов, укрепление взаимопонимания и установление мира.

Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир Крганов, отметил важность духовной поддержки президента и страны в период ответственных международных встреч.

«Мы надеемся, что Всевышний услышит наши молитвы и направит участников переговоров на путь конструктивного диалога», — подчеркнул муфтий.

Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир Крганов с молитвой об успехе саммита Россия — США на Аляске. Видео © Life.ru.

Путин и Трамп общаются уже более часа. Переговоры идут в формате «три на три». Лидеры начали разговор ещё на лётном поле после приземления на Аляске. После этого состоялся небольшой пресс-подход, однако вопросы журналистов остались без ответов.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше