Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе длятся уже два часа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком кругу на Аляске длится уже два часа. Она проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Ранее сообщалось, что вместо диалога тет-а-тет встреча пройдет в формате «три на три». Сколько по времени будут идти переговоры — не сообщалось. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что они продлятся шесть-семь часов.
Накануне на историческую встречу мировых лидеров отреагировал ряд западных СМИ. Позднее их реакцию прокомментировала официальных представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Белый дом назвал исторической встречу двух мировых лидеров.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.