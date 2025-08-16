Три символических жеста на саммите на Аляске: что продемонстрировал Путин

Во-первых, было отмечено, что российский президент согласился приехать на территорию США — на Аляску — для участия в саммите. Во-вторых, подчеркивалось, что он прибыл непосредственно на американскую военную базу. В-третьих, журналисты обратили внимание, что после краткого приветствия прессы у трапа самолета Путин сел в автомобиль, предоставленный принимающей стороной, и проследовал к месту проведения переговоров.