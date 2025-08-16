Три символических жеста на саммите на Аляске: что продемонстрировал Путин

Телеканал CNN Turk сообщает, что российский лидер Владимир Путин перед началом и в ходе саммита с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске продемонстрировал три символических жеста в адрес своего коллеги, которые приобретают особое значение в контексте повышенного международного внимания к этим переговорам.
«На этой встрече президент России Путин сделал три очень важных жеста в адрес президента США Трампа», — рассказал корреспондент CNN Turk Сияменд Качмаз.
Во-первых, было отмечено, что российский президент согласился приехать на территорию США — на Аляску — для участия в саммите. Во-вторых, подчеркивалось, что он прибыл непосредственно на американскую военную базу. В-третьих, журналисты обратили внимание, что после краткого приветствия прессы у трапа самолета Путин сел в автомобиль, предоставленный принимающей стороной, и проследовал к месту проведения переговоров.
Особо отмечалось, что оба лидера прибыли к месту встречи в одном автомобиле, что было расценено как важный символический жест.
Накануне ряд мировых СМИ отреагировал на саммит РФ и США на Аляске. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча Путина и Трампа оставила западную прессу в замешательстве.
