Как старые друзья: журналисты оценили хореографию приветствия Путина и Трампа в Анкоридже

La Repubblica: Путин и Трамп встретились как старые друзья.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились в Анкоридже, на Аляске, как старые друзья. Так оценило первые минуты встречи лидеров двух держав итальянское издание La Repubblica.

«Хореография прибытия и приветствие Путина и Трампа вселяют одновременно и надежды, и опасения от этой исторической встречи, на которой может решиться будущее Украины», — сказано в публикации.

При этом автор делает отсылку к «обеду Феррагосто» — итальянскому празднику, который отмечается 15 августа. В обзоре подчеркивают, что встреча Путина и Трампа напомнила встречу во время этого торжества друзей, которые давно не виделись.

Как Путин и Трамп тепло поприветствовали друг друга, обменявшись крепкими рукопожатиями, читайте здесь на KP.RU. Во время короткой беседы оба политика улыбались и смеялись, демонстрируя дружелюбный настрой.

Тем временем американские журналисты перечислили отличия приветствия Трампом Путина и Зеленского.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

