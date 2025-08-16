Как старые друзья: журналисты оценили хореографию приветствия Путина и Трампа в Анкоридже

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились в Анкоридже, на Аляске, как старые друзья. Так оценило первые минуты встречи лидеров двух держав итальянское издание La Repubblica.
«Хореография прибытия и приветствие Путина и Трампа вселяют одновременно и надежды, и опасения от этой исторической встречи, на которой может решиться будущее Украины», — сказано в публикации.
При этом автор делает отсылку к «обеду Феррагосто» — итальянскому празднику, который отмечается 15 августа. В обзоре подчеркивают, что встреча Путина и Трампа напомнила встречу во время этого торжества друзей, которые давно не виделись.
Как Путин и Трамп тепло поприветствовали друг друга, обменявшись крепкими рукопожатиями, читайте здесь на KP.RU. Во время короткой беседы оба политика улыбались и смеялись, демонстрируя дружелюбный настрой.
Тем временем американские журналисты перечислили отличия приветствия Трампом Путина и Зеленского.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.