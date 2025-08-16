Shot: Роспотребнадзор нашел в пиве «Жигули» кишечную палочку

Роспотребнадзор выявил наличие бактерий группы кишечной палочки в пиве «Жигули барное экспорт». Об этом сообщил в пятницу, 15 августа, Telegram-канал Shot.
Специалисты провели анализ образцов этого светлого фильтрованного напитка. Производителем продукции, в которой обнаружили заражение, является «Московская пивоваренная компания» (МПК).
— Дата изготовления партии, где нашли зараженную бутылочку, — 17.03.2025, — сказано в публикации.
В результате проверки продукцию признали небезопасной, а компании-производителю выдали предостережение.
Арбузы, выставленные на продажу в разрезанном виде, могут привести к заражению кишечной палочкой и стафилококком, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка». Открытая мякоть ягоды создает благоприятные условия для размножения бактерий. Это может привести к кишечным инфекциям с отравлением, повышенной температурой и расстройствами пищеварительной системы.
12 августа Роспотребнадзор сообщил об обнаружении кишечной палочки в продукции «Деликайзер», которая произведена на Атяшевском мясокомбинате.