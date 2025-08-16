Shot: Роспотребнадзор нашел в пиве «Жигули» кишечную палочку

Арбузы, выставленные на продажу в разрезанном виде, могут привести к заражению кишечной палочкой и стафилококком, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка». Открытая мякоть ягоды создает благоприятные условия для размножения бактерий. Это может привести к кишечным инфекциям с отравлением, повышенной температурой и расстройствами пищеварительной системы.