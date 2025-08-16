CNN: изменения в формате переговоров Путина и Трампа обрадовали ЕС

Изменение формата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вызвало чувство облегчения у европейских чиновников, сообщил телеканал CNN.
Саммит проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Изначально планировалась беседа лидеров в формате «один на один», но Белый дом изменил его на переговоры «три на три». С американской стороны участвуют Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. Российскую делегацию представляют Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
По информации CNN, неназванный чиновник из ЕС отметил, что новый формат переговоров, исключающий встречу лидеров наедине, воспринимается в Европе положительно. Эту информацию встретили с облегчением.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Белоусов не вошёл в состав переговорной группы «три на три».
