CNN: изменения в формате переговоров Путина и Трампа обрадовали ЕС

В Евросоюзе с облегчением узнали об изменениях формата переговоров Путина и Трампа на «три на три».

Источник: Комсомольская правда

Изменение формата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вызвало чувство облегчения у европейских чиновников, сообщил телеканал CNN.

Саммит проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Изначально планировалась беседа лидеров в формате «один на один», но Белый дом изменил его на переговоры «три на три». С американской стороны участвуют Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. Российскую делегацию представляют Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

По информации CNN, неназванный чиновник из ЕС отметил, что новый формат переговоров, исключающий встречу лидеров наедине, воспринимается в Европе положительно. Эту информацию встретили с облегчением.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Белоусов не вошёл в состав переговорной группы «три на три».

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

