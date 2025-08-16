Иноагент Галкин показал как после ДТП со сломанной рукой качает ягодицы

Юморист Максим Галкин*, признанный в России иностранным агентом, поделился в соцсетях видео из спортзала, где занимается приседаниями с гирей в черной форме. Он качал ягодицы. На видео видно, что одна из рук артиста и пальцы на ней находятся в гипсе — результат недавнего ДТП.
По информации журналистки Божены Рынской, авария произошла в Юрмале, где Галкин* с супругой Аллой Пугачевой сейчас находится. Комик ехал на велосипеде, был в шлеме и соблюдал правила дорожного движения.
Рынска уточнила, что автомобиль, за рулём которого была женщина на очень старом «Фольксвагене», выезжал с боковой дороги на главную и сбил Галкина*. По словам журналистки, водитель не притормозил. В результате ДТП у артиста серьёзно пострадала рука — разрезаны артерия и сухожилия.
В сети ранее также появилось фото, на котором Галкин* выступает на сцене с перевязанной правой рукой. Пока официальных комментариев от Максима Галкина и Аллы Пугачевой по поводу происшествия не поступало.
*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.