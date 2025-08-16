Иноагент Галкин показал как после ДТП со сломанной рукой качает ягодицы

Юморист Максим Галкин*, признанный в России иностранным агентом, поделился в соцсетях видео из спортзала, где занимается приседаниями с гирей в черной форме. Он качал ягодицы. На видео видно, что одна из рук артиста и пальцы на ней находятся в гипсе — результат недавнего ДТП.