Трамп выйдет в прямой эфир сразу после переговоров с Путиным: время интервью уже согласовано

Ранее администрация президента США представила снимок с переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. В Белом доме назвали эту встречу событием исторического масштаба. До этого был опубликован другой совместный фотокадр лидеров двух стран. Подпись к нему подчеркивала их общую цель — укрепление мира.