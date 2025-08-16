Трамп выйдет в прямой эфир сразу после переговоров с Путиным: время интервью уже согласовано

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 04:00 по московскому времени выступит в эфире телеканала Fox News, чтобы рассказать о результатах встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в Белом доме.
Ранее администрация президента США представила снимок с переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. В Белом доме назвали эту встречу событием исторического масштаба. До этого был опубликован другой совместный фотокадр лидеров двух стран. Подпись к нему подчеркивала их общую цель — укрепление мира.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше