Трамп выйдет в прямой эфир сразу после переговоров с Путиным: время интервью уже согласовано

Трамп даст интервью телеканалу Fox News после встречи с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 04:00 по московскому времени выступит в эфире телеканала Fox News, чтобы рассказать о результатах встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в Белом доме.

Ранее администрация президента США представила снимок с переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. В Белом доме назвали эту встречу событием исторического масштаба. До этого был опубликован другой совместный фотокадр лидеров двух стран. Подпись к нему подчеркивала их общую цель — укрепление мира.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

