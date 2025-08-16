Ослабленные позиции на переговорах: чем для Киева обернулась пауза в помощи США

Временное прекращение военной помощи Украине со стороны администрации Дональда Трампа негативно сказалось на боеготовности украинской армии и ослабило позиции Киева на переговорах. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в европейском командовании США.
«Доклад генерального инспектора основан на оценке Европейского командования и представляет собой первое публичное признание со стороны американских военных последствий паузы, объявленной администрацией Трампа с 3 по 11 марта», — передает издание.
Аналитики отмечают, что восьмидневный перерыв в поставках вооружений в марте оказал существенное влияние на ход конфликта, создав «долгосрочные последствия для военной поддержки».
Сообщается, что отчет был опубликован непосредственно перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.
Напомним, что саммит мировых лидеров на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске длится уже два часа.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.